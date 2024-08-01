Какие изменения ждут школьников с 1 сентября: новая учебная программа

С 1 сентября 2024 года в российских школах вступают в силу значительные изменения в учебной программе, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным. Эти нововведения затронут как содержание уроков, так и организацию учебного процесса.

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«Школьная программа должна отвечать вызовам времени. Она регулярно обновляется, чтобы у ребят были самые актуальные знания. Этот процесс затрагивает и блок начальной военной подготовки, который станет частью ОБЗР», — передавала «Парламентская газета» слова члена Комитета Госдумы по просвещению Ларисы Тутовой.



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Изменения в предметах: Обществознание будет вводиться с 9 класса, что исключает его изучение в 6-8 классах. Уроки ОБЖ заменяются новым предметом «Основы безопасности и защиты Родины». Учащихся 5-8 классов ожидает увеличение часов по истории — три урока в неделю, а девятиклассники будут изучать этот предмет дважды в неделю с новыми учебниками единого образца. Учебники истории будут обновлены с учетом последних изменений территориального состава страны и хода специальной военной операции.

Отмена и новые инициативы: Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам отменяются. Девятиклассники смогут использовать калькуляторы и справочные материалы на ОГЭ по математике. На уроках законодательно запрещено использование смартфонов абсолютно во всех российских школах без исключения.

Возвращение традиционных предметов: В учебный план возвращаются уроки труда, что позволит учащимся развивать практические навыки.

«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — писал председатель ГосДумы РФ Вячеслав Володин в своих соцсетях.



Новые дисциплины: Вводится новый предмет «Семьеведение», который будет посвящен ролям мужчин и женщин в семье и вопросам взаимоотношений в семье.

«Главная цель предмета — подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, а также формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности», – сообщает издание мнение председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.



Защита учителей: Учителя получат дополнительные права на защиту от агрессивного поведения учеников, включая возможность наказания. В новом законе теперь закреплено право педагогов на уважение их личного достоинства, защиту от любых форм физического и психологического насилия, а также от оскорблений.

Ранее подобные права были предоставлены исключительно учащимся. В целом ожидается, что утвержденные президентом России Владимиром Путиным изменения в школьной программе существенно повлияют на улучшение качества образования и повышение безопасности в учебных заведениях, а также на адаптацию школьной программы к современным требованиям общества.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Приморье может первым в России перенести старт учебного года на 15 сентября.