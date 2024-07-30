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Синоптик Леус рассказал когда ждать конца магнитных бурь, обрушившихся на Землю

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что июль кончится сильной магнитной бурей.

Синоптик Леус рассказал когда ждать конца магнитных бурь, обрушившихся на Землю
© Вечерняя Москва

По его словам, в ночь с 28 на 29 июля на Солнце произошла вспышка наивысшей силы Х1,5. Это первая вспышка такого уровня за последние двенадцать дней. Она вошла в двадцатку самых мощных вспышек, зафиксированных в этом году.

— Примерно с середины июля и в течение 10-12 дней на Солнце установился период достаточно спокойной его деятельности, когда не наблюдалось каких-то заметных событий. Но три-четыре дня назад на Солнце вновь стали появляться обширные скопления пятен, которые начали выдавать вспышки — средней и даже максимальные силы, — объяснил Леус.

Он рассказал, что 28 июля сообщили, что в ночь с 29 на 30 июля начнутся магнитные бури, однако ночью ничего не произошло. Магнитные бури начались только утром 30 июля, но были слабыми. В настоящий момент, по его словам, геомагнитное поле остается в слабом возмущенном состоянии.

В ближайшее время ожидается новая магнитная буря. Она достигнет сильного уровня во второй половине вторника, ближе к вечеру. Затем, с перерывами, магнитные бури средней интенсивности будут продолжаться 31 июля и 1 августа. А 2 августа геомагнитное поле снова станет более спокойным, передает «МК».

Ранее Леус рассказал, что сильные магнитные бури уровня G3 обрушатся на Землю со вторника по четверг, с 30 июля по 1 августа.