Синоптик Леус рассказал когда ждать конца магнитных бурь, обрушившихся на Землю

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что июль кончится сильной магнитной бурей.

По его словам, в ночь с 28 на 29 июля на Солнце произошла вспышка наивысшей силы Х1,5. Это первая вспышка такого уровня за последние двенадцать дней. Она вошла в двадцатку самых мощных вспышек, зафиксированных в этом году.

— Примерно с середины июля и в течение 10-12 дней на Солнце установился период достаточно спокойной его деятельности, когда не наблюдалось каких-то заметных событий. Но три-четыре дня назад на Солнце вновь стали появляться обширные скопления пятен, которые начали выдавать вспышки — средней и даже максимальные силы, — объяснил Леус.



Он рассказал, что 28 июля сообщили, что в ночь с 29 на 30 июля начнутся магнитные бури, однако ночью ничего не произошло. Магнитные бури начались только утром 30 июля, но были слабыми. В настоящий момент, по его словам, геомагнитное поле остается в слабом возмущенном состоянии.

В ближайшее время ожидается новая магнитная буря. Она достигнет сильного уровня во второй половине вторника, ближе к вечеру. Затем, с перерывами, магнитные бури средней интенсивности будут продолжаться 31 июля и 1 августа. А 2 августа геомагнитное поле снова станет более спокойным, передает «МК».

Ранее Леус рассказал, что сильные магнитные бури уровня G3 обрушатся на Землю со вторника по четверг, с 30 июля по 1 августа.