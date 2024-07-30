Ряд российских регионов окажутся во власти циклона "Кирсти"

До России добрался циклон "Кирсти", во власти которого в ближайшие дни окажутся ряд российских регионов, сообщили в центре погоды "Фобос". Отмечается, что это очень крупный и холодный циклон. Он несет с собой воздушные массы из акватории Карского моря, где прошедшей ночью должны были ударить первые заморозки.

Ранее его приход в полной мере ощутили жители Калининградской и Псковской областей, где выпало рекордное количество осадков. До конца этой недели "Кирсти" будет определять погоду на европейской территории страны. Ожидается, что самые мощные ливни он принесет в Новгородскую область и на Ямал. От половины до двух третьих июльского объёма дождя выпадет на севере Центрального федерального округа. Достанется также регионам Приволжского федерального округа, особенно - Башкирии. Причем, в этом регионе месячный план по осадкам уже перевыполнен на 81%.

В Москве до конца рабочей недели выпадет ещё 18 мм осадков, а самыми дождливыми днями станут вторник и четверг. Температура воздуха в столице будет держаться на отметке в 20-21 градус. Небольшое потепление ожидается лишь в субботу.