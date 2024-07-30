Лекторий на Пикнике «Афиши»: «Рамблер», Universal University, «Мел» и другие

Кроме обширной музыкальной части почти с сотней исполнителей, юбилейный «Пикник» анонсирует в Москве масштабную лекционную программу. Вместе с экспертами из портала «Рамблер», издания «Мел», Universal University, «Архстояния» и другими профессионалами креативных индустрий обсудим музыку, воспитание детей, искусство и многое другое.

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Главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Дарья Зарецкая специально для «Пикника» промодерирует сразу три паблик-тока. На первом — 3 августа в 15:00 — вместе с продюсером образовательного проекта для творческих подростков Uteens от Universal University Натальей Рогаль, Дарья обсудит, как родителям помочь подростку определиться с интересами и стать для них менеджерами по возможностям.

Во втором паблик-токе — 4 августа в 15:00, Дарья и Наталья поговорят о том, на какие форматы развития за пределами школы стоит обратить внимание сегодня и как в современном и быстро меняющемся мире более гибкое дополнительное образование может стать основным и самым ценным источником знаний.

А следом, в 16:00, пройдёт Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом на тему «Как монетизировать творческое пространство: секреты бизнеса от Парка Горького». На ней гостем Дарьи станет заместитель директора Парка Горького по коммерческим вопросам Ольга Мистрюкова, которая на примере кейсов расскажет, как обеспечить скачок доходности бизнес-проектов.

Расписание лектория:

3 августа

13:00: Родителям о детях × «Мел». «Обратный отсчет до 1 сентября: что важно успеть до начала учёбы»

14:00: Родителям о детях × «Мел». «Секреты интерактивного воспитания: как составить конкуренцию гаджету ребёнка»

15:00: Родителям о детях. «Как помочь определиться ребенку с кругом его интересов»

16:00: Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом. «Сила ошибки: как обернуть любой отзыв в пользу проекта»

17:00: Создавая музыку. «Технологический шифт и культурная ностальгия»

18:30: Иллюстрируя музыку. «Технологический шифт и аутентичный образ артиста»

4 августа

13:00: Родителям о детях × «Мел». «Травля молодеет? Почему дети сталкиваются с буллингом даже в начальной школе»

14:00: Родителям о детях × «Мел». «Как учить детей самостоятельности и расширять их границы»

15:00: Родителям о детях. «Новые и нескучные форматы развития детей за пределами школы»

16:00: Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом. «Как монетизировать творческое пространство: секреты бизнеса от Парка Горького»

17:00: Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом. «Зачем городу уличное искусство»

18:00: Пара злобных зрителей. «Видеосалон Пикника «Афиши»

Фестиваль пройдет при поддержке генерального партнера — Сбера.

Узнать больше о Пикнике «Афиши» и купить билеты можно тут.