Лекторий на Пикнике «Афиши»: «Рамблер», Universal University, «Мел» и другие
Кроме обширной музыкальной части почти с сотней исполнителей, юбилейный «Пикник» анонсирует в Москве масштабную лекционную программу. Вместе с экспертами из портала «Рамблер», издания «Мел», Universal University, «Архстояния» и другими профессионалами креативных индустрий обсудим музыку, воспитание детей, искусство и многое другое.
Главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Дарья Зарецкая специально для «Пикника» промодерирует сразу три паблик-тока. На первом — 3 августа в 15:00 — вместе с продюсером образовательного проекта для творческих подростков Uteens от Universal University Натальей Рогаль, Дарья обсудит, как родителям помочь подростку определиться с интересами и стать для них менеджерами по возможностям.
Во втором паблик-токе — 4 августа в 15:00, Дарья и Наталья поговорят о том, на какие форматы развития за пределами школы стоит обратить внимание сегодня и как в современном и быстро меняющемся мире более гибкое дополнительное образование может стать основным и самым ценным источником знаний.
А следом, в 16:00, пройдёт Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом на тему «Как монетизировать творческое пространство: секреты бизнеса от Парка Горького». На ней гостем Дарьи станет заместитель директора Парка Горького по коммерческим вопросам Ольга Мистрюкова, которая на примере кейсов расскажет, как обеспечить скачок доходности бизнес-проектов.
Расписание лектория:
3 августа
13:00: Родителям о детях × «Мел». «Обратный отсчет до 1 сентября: что важно успеть до начала учёбы»
14:00: Родителям о детях × «Мел». «Секреты интерактивного воспитания: как составить конкуренцию гаджету ребёнка»
15:00: Родителям о детях. «Как помочь определиться ребенку с кругом его интересов»
16:00: Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом. «Сила ошибки: как обернуть любой отзыв в пользу проекта»
17:00: Создавая музыку. «Технологический шифт и культурная ностальгия»
18:30: Иллюстрируя музыку. «Технологический шифт и аутентичный образ артиста»
4 августа
13:00: Родителям о детях × «Мел». «Травля молодеет? Почему дети сталкиваются с буллингом даже в начальной школе»
14:00: Родителям о детях × «Мел». «Как учить детей самостоятельности и расширять их границы»
15:00: Родителям о детях. «Новые и нескучные форматы развития детей за пределами школы»
16:00: Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом. «Как монетизировать творческое пространство: секреты бизнеса от Парка Горького»
17:00: Межотраслевая конференция с малым и средним бизнесом. «Зачем городу уличное искусство»
18:00: Пара злобных зрителей. «Видеосалон Пикника «Афиши»
Фестиваль пройдет при поддержке генерального партнера — Сбера.
Узнать больше о Пикнике «Афиши» и купить билеты можно тут.