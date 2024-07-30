Госдума одобрила суровое наказание за треш-стримы

Госдума приняла пакет законов о наказании для треш-стримеров - людей, которые в онлайн-режиме совершают преступления или просто шокируют общественность аморальным поведением. Документы прошли сразу второе и третье чтения.

© Российская Газета

Авторы жестоких трансляций действуют из хулиганских или корыстных побуждений. Например, избивают людей или мучают животных. Законодатели помешают им подзаработать на неразборчивой публике.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что подобные ролики будут отнесены к информации, запрещенной к распространению.

"Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление", - пояснил спикер.



При этом жестокие трансляции будут блокировать в досудебном порядке. А для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 миллиона рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Конкретнее, граждан смогут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 200 тысяч. И самые крупные санкции - для юрлиц (от 800 тысяч до миллиона рублей).

Ведение треш-стрима станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса. То есть, если выяснится, что некое лицо не просто пошло на преступление, а еще и зафиксировало все на видео, то наказание будет строже. Это убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои и так далее.

Как рассказал Володин, избиратели просят депутатов оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе.

"Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркнул спикер Госдумы.



Инициативу поддержали в Роскомнадзоре и Генпрокуратуре. Ведомства будут взаимодействовать для оперативной блокировки опасных интернет-трансляций.

Одной из ключевых новаций ко второму чтению стало расширение самого понятия треш-стримов. Теперь к таковым будут относить еще и оскорбления в режиме онлайн. Речь о распространении в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность или содержит явное неуважение к обществу.

Отметим, что борьба законодателей с треш-стримами стартовала несколько лет назад, когда это явление стало все чаще и чаще попадать в фокус СМИ и Telegram-каналов. Так, один блогер приковал к батарее приятеля и закидывал его петардами. Другой деятель с печальной славой дрался с родителями, раздевался догола и даже испражнялся.

"Часто желание выделиться несет опасность не только для самих блогеров, но и для граждан. В Краснодаре одна гражданка в погоне за лайками выбросила, например, диван из окна многоквартирного дома, - привел "РГ" пример депутат ГД Сергей Алтухов. - Отслеживание такого контента в социальных сетях и угроза солидных штрафов должны охладить страсть к подобного рода выходкам".



Его коллега Никита Чаплин отметил, что в 2024 году по требованию Роскомнадзора соцсети удалили более 26 тысячи особо опасных материалов.

"Огромные цифры, где просмотры переваливали за миллионы. И большинство потребителей контента - несовершеннолетние дети с неустойчивой психикой", - добавил он.



Таким образом, уменьшение количества треш-стримов снизит риск психологической травмы для зрителей, особенно для детей и молодежи.