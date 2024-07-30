Назвавшая себя матерью детей Дурова женщина рассказала о совместной жизни

Ирина Болгар, которая назвала себя матерью детей Павла Дурова, призналась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что жила с предпринимателем. По ее словам, у них была полноценная семья. Познакомились они в 2012 году.

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С начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей, — написала Болгар под фото с детьми.



Предполагаемая мать троих детей Дурова заявила о «настоящем» сексе с ним

Женщина утверждает, что несколько лет спустя она переехала из России в Европу, а Дуров - в ОАЭ. По законам последней страны возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, отсутствовала. Также нельзя было получить право на проживание в ОАЭ. Поэтому, отметила Болгар, она с детьми не смогла продолжить жить с Дуровым в одной стране.

Она подчеркнула, что дети признаны предпринимателем и носят его фамилию. Однако брак пары зарегистрирован не был.

С 2020 года женщина живет с детьми в Швейцарии. Болгар уточнила, что они с Дуровым остались парой. Предприниматель видится с детьми на каникулах и сам приезжал к ним в гости.

Ранее Павел Дуров признался, что оказался отцом более 100 биологических детей в 12 странах мира. Создатель Telegram в личном канале рассказал, как много лет назад стал донором спермы. Так Дуров помогал бездетным супружеским парам.