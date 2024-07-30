Рыба по скидке и куриные сердечки: отец Алисы Тепляковой рассказал о питании семьи

Многодетный отец 11-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений показал, что именно ест его семья, сняв на видео принесенные из магазина продукты. Ролик он разместил в своем YouTube-канале «Учимся с Алисой».

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На видео Евгений Тепляков выкладывает из рюкзака продукты, большинство из которых куплены со скидкой в 30-35%. Среди покупок рыба, мясо для запекания в соусе, большое количество упаковок с крабовыми палочками, а также рис и гречка.

«Многодетные семьи покупают товары со скидкой, потому что они дешевле, чем товары без скидки. (…) Вы не представляете, сколько сил требует прокормить семью из 10 человек. А ведь скоро нас станет 11. А еще у нас есть два кота. И каждый кот ест как человек, даже больше», - рассказал подписчикам Тепляков, вынимая продукты из рюкзака.



Он также отметил, что потратил за один поход в магазин 7 – 7,5 тысяч рублей.

Многодетный отец Евгений Тепляков обратился в 2023 году в жилищный учет Москвы с требованием улучшить условия проживания его семьи. Тепляков также добавил, что его большая семья не может похвастаться достатком — его зарплата на тот момент составляла 50 тысяч рублей.