В Wildberries отреагировали на продажу товаров с нацистской символикой

Маркетплейс Wildberries соблюдает все требования российского законодательства в отношении продажи запрещенных товаров, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Таким образом представители платформы отреагировали на слухи о продаже предметов с нацистской символикой.

Wildberries соблюдает требования российского законодательства в отношении продажи запрещенных товаров. Перечень категорий товаров, которые нельзя продавать на площадке, регулируется офертой. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки, — уточнили в пресс-службе.



Представители маркетплейса отметили, что осуществляется регулярный контроль за онлайн-витриной а карточки, которые кажутся спорными, незамедлительно удаляются. В пресс-службе уточнили, что для модерации применяется в том числе искусственный интеллект.

При этом мы ориентируемся как на законодательные запреты в части реализации товаров, так и на официальные требования государственных органов с отсылками на соответствующие нормативные акты, — заключили представители маркетплейса.



Ранее появилась информация, что пользователи Wildberries могут приобрести товары, которые запрещены законодательством страны. Речь идет не только о гаджетах для шпионажа, но и об изделиях с нацистской символикой и оружии. При этом некоторые продавцы атрибутики с запрещенными символами, если возникают претензии, просто меняют описание и заглавное фото товара.