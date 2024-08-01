Хватит ли биоматериала Павла Дурова на всех желающих

В клинике, куда сдал сперму Павел Дуров, бум. Женщины выстраиваются в очередь за ценным биоматериалом в надежде родить от знаменитого миллиардера. Но, как все мы с вами понимаем, этот ресурс исчерпаем, и на всех спермы Дурова не хватит. Как скоро она закончится, выяснили журналисты MSK1 в разговоре с основателем клиники «АльтраВита», именно туда 10–15 лет назад Павел «пожертвовал» свою сперму.

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«Увеличилось количество женщин [которые к нам обращаются]. Это хорошо для нас. Но я думаю, на месяц [биоматериала] хватит», — констатировал Сергей Яковенко.



Он подчеркнул, что клиники репродуктивных технологий проводят полное медобследование доноров спермы, однако гарантировать беременность от биоматериала Дурова они не могут.

Но, как мы понимаем, многие девушки считают, что попытка не пытка, и упорно выстраиваются в очередь за ценной жидкостью.

Напомним, на днях Павел Дуров заявил, что в результате донорства спермы у него в данный момент более 100 биологических детей. Ну и пошло-поехало...

Стало известно, где живут дети, рожденные от донорства Павла Дурова