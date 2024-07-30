Дурову предрекли волну судебных исков

Основатель Telegram Павел Дуров, который рассказал, что у него более сотни биологических детей, может столкнуться с волной судебных исков в случае публикации данных о своей ДНК. Об этом во вторник, 30 июля, рассказал юрист Александр Хаминский.

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— Среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем, — подчеркнул Хаминский.



Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей

Отмечается, что поскольку первый случай донорства не был анонимным, тоже есть риски, потому что Дурова могут признать юридическим родителем, передает РИА Новости.

До этого Дуров рассказал, что имеет более сотни биологических детей, проживающих в 12 государствах. Он также планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было проще искать друг друга.

Подруга основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что их якобы общие дети были зачаты естественным путем. Болгар настаивает, что она жила с предпринимателем в неофициальном браке.