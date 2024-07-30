В Госдуме назвали причины неэффективности высшего образования

Высшее образование в России остается неэффективным и несправедливым, заявил депутат Государственной думы Андрей Кузнецов. По его словам, это связано с тем, что оно доступно только состоятельным гражданам, передает корреспондент NEWS.ru.

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Высшее образование остается несправедливой и неэффективной системой в нашей стране, потому что сегодня доступ к нему большей частью имеют только состоятельные семьи, которые могут позволить себе траты на образование, сначала в виде найма репетиторов на ЕГЭ, дальше в виде взносов за обучение своего ребенка в высших учебных заведениях. Количество бюджетных мест остается явно недостаточным, — заявил парламентарий.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что можно убрать обязательный ЕГЭ по обществознанию для абитуриентов, которые хотят стать учителями физики, химии или математики. Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», сейчас обществознание сдают все, кто выбирает направление «Педагогическое образование».

Депутат отметил, что, если добавить профильные единые государственные экзамены, у будущих студентов увеличится количество испытаний. Поэтому рассматриваются варианты, как этого избежать. Можно убрать ЕГЭ по обществознанию, тогда останутся экзамены по русскому языку, математике и профильному предмету.

До этого стало известно, что прошедшая пересдача ЕГЭ сделала стобалльниками еще 122 школьника. Большинство учащихся получили наивысший балл по информатике, русскому языку и профильной математике.