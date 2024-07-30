В Люберцах водитель выгнал из салона автобуса женщину-инвалида

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который отказался везти женщину-инвалида. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Подмосковью Ольга Врадий.

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Сообщается, что в Люберцах водитель автобуса выгнал из салона женщину с инвалидностью. По версии следствия, он не хотел принимать у нее оплату проезда социальной картой. Когда та отказалась платить другим способом, водитель стал угрожать ей и выгнал из автобуса.

Мужчине вменяют 213 статью УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время устанавливаются все участники конфликта.

Ранее выгнавший из метро в Москве девушку мужчина получил штраф.