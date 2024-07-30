Москвич обвинил жену в шпионаже и уехал от нее в форме НАТО

Житель Москвы обвинил жену в шпионаже, после чего купил форму НАТО и уехал в неизвестном направлении.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 58-летнем директоре компании Евгении. Его младший брат служит на СВО и долгое время не выходил на связь.

«Евгений очень переживал за брата, в связи с чем у него начались галлюцинации. Родные отвели Евгения в клинику, ему прописали таблетки и жизнь наладилась. Но когда брат Евгения приехал в отпуск, мужчина решил, что здоров и отказался от лечения. По словам родных, с начала июля Евгению начали мерещиться шпионы и появилась мания преследования. Он уверял, что его жена Екатерина, теща и сосед — сотрудники КГБ и следят за ним. Вскоре мужчина купил себе НАТОвскую форму и стал утверждать, что он – военный», — говорится в сообщении.



В конце июля Евгений решил сбежать от воображаемых шпионов. Он купил себе форму НАТО, дробовик и уехал из дома в сторону Тверской области. О пропаже мужчины сообщила его жена — она обратилась в полицию с просьбой найти и вернуть мужа домой.

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