Школьница из Луганска Фаина Савенкова считает, что кандидату в президенты США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть как используется переданное Украине американское оружие. Об этом она заявила РИА Новости.

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Савенкова обратилась к Трампу с открытым письмом, в котором попросила его помочь остановить поставки западных вооружений Украине.

«Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину... Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей», - заявила она.



Напомним, что весной 2021 года школьница записывала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призывала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого она была включена в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Затем Фаина Савенкова написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону на фоне его заявлений о России и помощи Украине, отметив, что она и ее семья живут «под обстрелами по вашей вине».