Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета блогерши Александры Митрошиной. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Митрошина выплатила все 96 миллионов рублей налоговой задолженности, пишет Mash.

В марте 2022 года в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Интернет-деятель не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), не так давно выплатившая налоговую недоимку более чем в 300 миллионов рублей и почти столько же штрафов, снова оказалась замешана в истории с долгами. С такой же проблемой столкнулись блогер Гусейн Гасанов, «королева марафонов» Елена Блиновская и другие интернет-звезды.

В России предложили ввести законопроект, который будет обязывать блогеров жертвовать деньги на социально важные проекты. С соответствующей инициативой выступила «Ассоциация блогеров и агентств».