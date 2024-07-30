Школьница из Луганска написала письмо Трампу

Школьница, писательница и драматург из Луганска 15-летняя Фаина Савенкова написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу и попросила его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказала агентству сама девочка, она не первый раз уже пишет Трампу. "Это письмо я написала потому, что считаю, что сейчас в США кроме него нет адекватных политиков", - отметила школьница.

По ее словам, Дональд Трамп не является другом России, но он патриот своей страны и единственный, кто сегодня способен остановить демократов и остальных политиков Запада от сползания к третьей мировой войне.

"Он это, кстати, обещал", - напомнила Савенкова.



В своем письме Фаина пишет о том, что она подросток, живущий на Донбассе. Она признается, что за свою недолгую жизнь уже успела испытать ужасы войны из-за оружия, которое западные страны поставляют Украине.

Она подчеркнула, что война на Донбассе началась еще в 2014 году, все это время продолжают гибнуть дети и это необходимо как можно скорее остановить.

"Вы сказали, что хотите сделать Америку вновь великой. Господин Трамп, величие страны зависит не только от количества оружия, поставляемого другим, в том числе Украине, но и от того, может ли эта страна прекратить поставки своего оружия", - подчеркнула Савенкова.



Школьница также выразила уверенность в том, что Россия и США смогут наладить диалог ради безопасного будущего всей планеты.

Напомним, в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу видеообращение Фаины Савенковой. Тогда девочка просила остановить убийства киевскими властями детей в Донбассе и прекратить обстрелы домов и школ. Также она выражала надежду на прекращение поставок западного оружия на Украину.