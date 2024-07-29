Хинштейн прокомментировал установку виниров членом банды Цапка

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал в своем Telegram-канале инцидент с винирами в ростовском СИЗО.

В СМИ появилась информация о том, что в «печально известном ростовском СИЗО-1» один из членов банды Цапка с говорящей кличкой «Беспредел» умудрился поставить себе виниры за 800 тыс рублей, отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что Владимир Алексеев был признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований.

Хинштейн уточнил, что всегда был уверен: преступники в исправительных учреждениях должны отбывать наказание за содеянное. Вместе с тем, добавил он, «укомплектование своего рта дорогостоящими стоматологическими элементами» явно не входит в понятие «наказание».

По его мнению, разрешение на вызов стоматолога в СИЗО — «это очередной удар, который сама себе наносит пенитенциарная система».

Депутат констатировал, что направит запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки этой информации и наказания тех, кто «превращает тюрьмы в курорты по системе «всё включено».

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 на фоне захвата заложников были проведены обысковые мероприятия. Правоохранители искали у заключенных различные запрещенные предметы.