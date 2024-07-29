Фонд «Свободная Россия»* включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористических и экстремистских организаций американскую организацию Free Russia Foundation* (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия»)*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В перечень Росфинмониторинга также попали свыше 50 националистических и сепаратистских движений.

Напомним, что «Свободная Россия»* была создана в 2014 году группой российских эмигрантов в США. В 2019 году Минюст включил фонд в перечень нежелательных неправительственных организаций в РФ.

Ранее сообщалось, что Минюст запретил на территории России деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия»* (Free Russia Foundation*).

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.