Митя Фомин и Карина Кокс поддержали благотворительный забег «Без Границ»

Благотворительный забег «Без Границ» состоится на Центральной эстакаде возле пруда в Измайловском парке 11 августа 2024 года. Организатор спортивного праздника – Благотворительный фонд «Спорт для Жизни».

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В рамках мероприятия будут устроены забеги как для детей, так и для взрослых. Детские забеги для малышей в возрасте от 0 до 5 лет пройдут на дистанции в 50 метров; для ребят от 6 до 12 лет - 500 метров, от 10 до 13 лет – 1000 м, и для подростков от 13 до 17 лет - 2000 метров. Для взрослых будут действовать дистанции 2 км, 5 км, 10 км и 21.1 км (последняя также — в форме эстафеты). Эстафета на дистанции 21,1 км будет делиться на 4 части. Один участник может бежать несколько этапов, передавая эстафету следующему участнику. В составе команды должны быть минимум одна женщина.

Изюминка забега «Без Границ» - уникальная дистанция «вслепую» на 2 км. На старт выходят парой: один из бегунов бежит в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а его партнер выступает как сопровождающий. А потом при желании можно поменяться местами.

Участников забега ждут конкурсы, лотерея, анимация, а после финиша можно будет насладиться арбузами, охлажденными в бассейне со льдом. На трассе для спортсменов будут организованы пункты с водой. Всех финишеров ждут яркие медали. В забеге «Без Границ» также примут участие звезды эстрады и спорта.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке. Размер стартового взноса будет повышаться в несколько этапов с 16 июля по 10 августа и в день мероприятия. Все собранные в рамках регистрации на забег средства будут направлены на работу фонда «Спорт для Жизни» с людьми с инвалидностью: эта благотворительная организация уже более 10 лет развивает доступность любительского спорта для всех. На эти средства в ряде городов страны пройдут тренировки для людей с ограничением по зрению, а также тренинги по подготовке волонтеров-лидеров, помощников незрячих бегунов, организована безопасная доступная среда на российских спортивных стартах.

«Цель забега – собрать 1 миллион рублей. Все средства, привлеченные в ходе забега «Без границ», будут направлены на работу главной программы нашего фонда – проекта «Марафон в Темноте», в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом. Проект «Марафон в Темноте» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в этом году отделения проекта откроются также в Казани и Краснодаре», - говорит Анастасия Плетминцева, директор Благотворительного фонда «Спорт для Жизни»



Фонд «Спорт для Жизни» отметил осенью 2023 года свое десятилетие. Он родился из идеи подготовить незрячего человека к марафону, так родился проект «Марафон в Темноте» и сам фонд «Спорт для Жизни». Работа фонда не имеет аналогов в России. Главная миссия организации – делать спорт доступным для всех и каждого, создавать равные возможности для занятий спортом людям с особыми потребностями. За 7 лет проведения традиционного благотворительного забега «Без Границ» в нем приняли участие более 5000 человек, из них 450 — с инвалидностью. За годы работы фонда на поддержку любителей спорта с инвалидностью было собрано более 3,2 млн рублей. Поддержать фонд «Спорт для Жизни» можно по ссылке https://sportforlife-fond.ru/campaign/marafon-v-temnote-pomogite-v-realizacii-proekta/

Время проведения: 11 августа 2024 года, открытие стартового городка в 7.30 утра

Место проведения: Москва, Измайловский парк, Центральная сцена

Регистрация - на официальном сайте.