Пикнику «Афиши» 20 лет: гид по фестивалю

В первые выходные августа Пикник «Афиши» вернётся в Лужники, где 20 лет назад начал свою легендарную историю. Юбилейный фестиваль обещает стать самым масштабным: он впервые пройдёт несколько дней и в двух городах, 3-4 августа в Москве и 10-11 августа в Санкт-Петербурге. Рассказываем, почему это событие ни в коем случае нельзя пропустить.

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Музыка

Пикник «Афиши» — это всегда самая актуальная музыка момента, и юбилейный фестиваль не станет исключением. Почти сотня артистов на 5 сценах в Москве и 4 в Санкт-Петербурге. Ждём российских чарттопперов и иностранные привозы, фрешменов из мира хип-хопа, инди, поп-музыки и легенд «Пикника»: LAB с Антоном Беляевым и PHARAOH, Дельфин и Найк Борзов, Azizi Gibson и Brazzaville, LOC-DOG, Internet Girl и Антоха МС. А ещё только на «Пикнике» — «караоке» вместе с FEDUK, уникальный масштабный лайв от Хаски, первое выступление в столицах ARMICH, дебют Nomad Punk в России и первый концерт в истории нового проекта Василия Вакуленко Rabochiy Gorodok, переосмысление 20-летней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra. В лайнапе также премьеры альбомов и новых песен Boulevard Depo, Mirele, EIGHTEEN, TIM AMINOV, «Второй Ка» и многое другое.

Активности

Фестиваль на два дня построит в Лужниках и на Елагином острове своего рода «город в городе». Как всегда, на «Пикнике» — выставки, творческие мастерские и экскурсии, спортивные, чилл-аут и нетворкинг-зоны. Гости увидят гигантскую фигуру единорога #KOKON, созданную известным российским художником Misha Libertee для фестиваля Burning Man’24, а также арт-объект в виде композиции из пуфов и фотозону Flow от студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Кроме того, в зоне Planeta.ru в Москве пройдет дискуссия с ведущими экспертами краудфандинга и звездными авторами, а также состоится запуск крауд-проекта в режиме реального времени.

Лекторий

Образовательный нескучный лекторий на «Пикнике» давно стал доброй традицией. В этом году в числе спикеров из мира музыкальной индустрии — блогер Николай Редькин, продюсер Антон Курильчик, основатель STUDIO 21 Виктор Худошин, режиссёр Олег Трофим, основатель агентства PR BURO Софья Тарская. Кроме музыки, поговорим и о бизнесе — вместе с заместителем директора Парка Горького по коммерческим вопросам Ольгой Мистрюковой и главным редактором портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Дарьей Зарецкой, и об искусстве — с соосновательницей галереи Surface Lab Art Варварой Прозоровой и куратором Анной Малик-Короленковой. На отдельной лекционной панели «Родителям о детях» опытные педагоги и психологи от издания «Мел» и образовательной программы Uteens от Universal University расскажут, как выиграть внимание детей у гаджетов, как извлечь пользу из критики ваших проектов. Слово получат и сами гости — можно и нужно будет поучаствовать в дискуссиях и поделиться собственным опытом.

Фудкорты

В этом году на «Пикнике» будет сразу несколько гастрозон в общей концепции мультикультурного крафтового стритфуда. В Москве 37 заведений на 5 фудкортах приготовят для гостей специальное фестивальное меню. Особенно ждём «спэшлы» от Surf Coffee и чайной «Нитка», а также техасское барбекю от Smoke BBQ. Последний гастроформат будет представлен и в Санкт-Петербурге — вместе с ещё 14 участниками на 3 фудкортах. Также для гостей «Пикника» будет работать чат-бот от «Афиши Рестораны». С его помощью можно без очереди сделать заказ из любой точки фестиваля.

Маркет

На маркете локальных брендов ждём около 70 участников в столице и порядка 25 в Питере. Одежда и аксессуары, канцелярия и украшения, косметика и товары для дома от корнеров VOLCHOK, Country Textile, Re-feel, СУТЬ, Individuum/Popcorn Books, Гирляндошная №1 TAK.SEBE.PRAZDNIK, MACROCOSM, BIRKA CASES, KATYA EROKHINA, UNKE, Murashkina, SHINY BAND, Котомка и других.

Детская зона

Наконец, «Пикник» – это тот самый большой музыкальный фестиваль, куда можно и даже нужно прийти с детьми. Мы готовим отдельную инфраструктуру для детей разных возрастов и интересов с отдельным входом, welcome-паками и специальной печатной квест-картой для родителей и детей. Будут обустроены отдельные площадки с различными активностями, детской едой, точкой с бэбиситтерами, комнатой матери и ребенка и не только. А ещё в Москве будут прогулки в веревочном парке, саунд-лаборатория, уличный кинотеатр, королевский крокет, аттракционы в стиле «Форд Боярд», надувной музей и мастер-классы по фокусам. А в Петербурге — творческий уголок «Подписных изданий», корнер «Дети на кухне», цветочно-фестивальный аквагрим и даже создание арт-объекта.

Фестиваль пройдет при поддержке генерального партнера — Сбера.

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на сайте.