Суд выселил Макогона из квартиры по иску театра Маяковского

Театр имени В. В. Маяковского через суд выселил актера Александра Макогона из квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривался соответствующий иск театра.

"Столичный суд завершил рассмотрение дела по исковому заявлению к Александру Макогону. Решением Замоскворецкого районного суда Москвы от 9 июля 2024 года исковые требования ГБУК г. Москвы "Московский академический театр им. Маяковского" удовлетворены", - сказали в пресс-службе.



В иске значилось требование признать утратившим право Макогона пользоваться жилым помещением и снять его с регистрационного учета.

Макогон служил в театре Маяковского с 1995 по 2009 год.