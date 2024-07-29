Эксперт рассказал, как надо вести себя в грозу

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов на фоне недавнего инцидента с попаданием молнии в людей в Подмосковье рассказал о том, как следует вести себя во время грозы, и что делать, если в человека все-таки ударила молния.

28 июля в подмосковном парке «Патриот», прямо перед Главным храмом ВС РФ, молния поразила четырех человек. Один из них скончался, еще трое пострадали, сообщало РИА Новости со ссылкой на подмосковный Минздрав. Пострадавших доставили в медучреждение Минздрава Московской области. Состояние одного из поступивших оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

Мы все чаще видим ситуации, когда молния бьет именно в людей при том, что рядом с ними могут быть расположены высокие здания или высокие деревья. Возможно, это связано с наличием у них мобильных телефонов или зонтов, которые могут выступать в качестве некой антенны или молниеприемника… Но в грозу лучше не оказываться на открытом пространстве - где-то в поле или на воде, например, кататься на лодке или сапборде. Если вы видите молнию, то по-хорошему нужно уйти с открытых участков, не следует стоять рядом с деревьями, не следует под ними прятаться. Ведь если молния попадет в дерево, то все стоящие под ним люди тоже окажутся под воздействием электрического тока. Эдуард Халилов Эксперт по выживанию и безопасности, спасатель МЧС

Во время грозы человеку стоит выключить мобильный телефон и убрать зонт, отметил эксперт.

«Я не считаю, что это главная причина [попадания молний в людей], но мы все чаще видим в сети видео, на которых молния бьет в людей с зонтиками. Однако во время дождя почти все ходят с зонтами, так что главной причиной инцидентов здесь является именно непогода и нахождение человека на открытой местности», - заявил собеседник Рамблера.



Полностью обезопасить себя от попадания молнии, находясь на открытом воздухе, невозможно, подчеркнул специалист.

«Рекомендаций, которые гарантированно сработают, тут нет. Согласно законам физики, молния бьет в самый высокий объект, поэтому на большинстве зданий устанавливают молниеотводы. При этом на открытом пространстве молнии чаще попадают в группу стоящих рядом людей, а не в отдельно стоящего человека. Поэтому в непогоду лучше, конечно, быть в укрытии», - сказал эксперт.



Салон автомобиля может стать надежным укрытием во время грозы, отметил Халилов.

«Если поблизости нет здания, то спрятаться можно в машине, поскольку находиться в автомобиле во время грозы безопасно. Четыре колеса автомобиля, на которых он стоит, — это диэлектрики. Кроме того, в салоне автомобиля человек не имеет прямого контакта с металлом, так что это защищенное пространство», - рассказал он.



Не каждый удар молнии в человека является для него смертельным, добавил спасатель.

«Я сам знаю людей, которые остались живы после попадания молнии и даже не получили серьезного вреда для здоровья. Так, одному мужчине молния угодила в голову и «вышла» из пальца, и у него остались лишь небольшие ожоги на этих точках. Но молния может по-разному ударить человека. Если был удар, то нужно вызвать скорую. Если человек упал после удара и лежит без сознания, то нужно проверить его состояние и выяснить, если ли у него пульс и дыхание. Если нету, то нужно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Это называется «реанимационные действия». Вы должны попытаться продлить жизнь человеку до приезда скорой помощи… Если у человека есть какие-то повреждения или кровотечения, которые, к примеру, могут быть вызваны ударом головой при падении, то нужно остановить кровь. Человеку нужно оказывать помощь до момента прибытия профессионалов. Если пострадавший без сознания лежит на спине, то он может проглотить язык или захлебнуться рвотными массами, так что в этом случае его следует перевернуть на бок», - заключил эксперт.



Ранее молния ударила в жилой дом в Подмосковье и спровоцировала пожар.