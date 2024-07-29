В России разработали «Кодекс мигранта» из 10 правил

В правовом поле России необходимо ввести «Кодекс мигранта», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции, организованной по итогам работы франции в ГД за весеннюю сессию 2024 года. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, документ включает в себя 10 правил, составленных на основании пожеланий граждан РФ.

Депутат добавил, что ЛДПР готова обсудить «Кодекс мигранта» с диаспорами, бизнесом, заинтересованным в трудовых резервах других государств, а также властями и правоохранителями.

Обобщая опыт нашей борьбы с нелегальными миграционными потоками, в ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны так называемый «Кодекс мигранта», который станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудится на благо России, — объяснил Слуцкий.



Парламентарий уточнил, что «Кодекс мигранта» будет включать в себя 10 правил. Согласно этим принципам, приезжие обязаны знать русский язык, обучить ему семью, если она живет в России, уважать культуру и традиции страны, а также соблюдать правила поведения в общественных местах.

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Более того, инициатива ЛДПР включает в себя получение разрешения на работу, официальное трудоустройство, оплату налогов, страховку от депортации или выдворения. Слуцкий также добавил, что мигранты должны будут сдавать дактилоскопические, геномные данные и проходить психическое тестирование.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил, что предложение выплачивать деньги за доносы на мигрантов технически нереализуемо. Он объяснил, что непонятно, кто будет выплачивать эти средства.