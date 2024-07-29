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В России разработали «Кодекс мигранта» из 10 правил

В правовом поле России необходимо ввести «Кодекс мигранта», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции, организованной по итогам работы франции в ГД за весеннюю сессию 2024 года. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, документ включает в себя 10 правил, составленных на основании пожеланий граждан РФ.

В России разработали «Кодекс мигранта» из 10 правил
© РИА Новости

Депутат добавил, что ЛДПР готова обсудить «Кодекс мигранта» с диаспорами, бизнесом, заинтересованным в трудовых резервах других государств, а также властями и правоохранителями.

Обобщая опыт нашей борьбы с нелегальными миграционными потоками, в ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны так называемый «Кодекс мигранта», который станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудится на благо России, — объяснил Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что «Кодекс мигранта» будет включать в себя 10 правил. Согласно этим принципам, приезжие обязаны знать русский язык, обучить ему семью, если она живет в России, уважать культуру и традиции страны, а также соблюдать правила поведения в общественных местах.

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Более того, инициатива ЛДПР включает в себя получение разрешения на работу, официальное трудоустройство, оплату налогов, страховку от депортации или выдворения. Слуцкий также добавил, что мигранты должны будут сдавать дактилоскопические, геномные данные и проходить психическое тестирование.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов отметил, что предложение выплачивать деньги за доносы на мигрантов технически нереализуемо. Он объяснил, что непонятно, кто будет выплачивать эти средства.

Общество
Вадим Коженов
Комитет госдумы по международным делам
ЛДПР
Госдума
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