Тимати вмешался в развод основателей Wildberries

Рэпер Тимати вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым поддержал Владислава Бакальчука, призвав «вернуть в семью» основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук. Заявление, сделанное музыкантом в соцсетях, публикует РБК.

По мнению Тимати весь скандал вокруг маркетплейса возник из-за того, что посторонние люди «влезли в чужую семью» и пытаются «отжать» бизнес.

«Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», - заявил он.



Ранее Владислав Бакальчук выступил с заявлением, сообщив, что рейдеры оградили основательницу Wildberries и его жену Татьяну Бакальчук от общения с семьей. По его мнению, идет рейдерский захват, а ряд топ - менеджеров компании были уволены, что привело к уменьшению прибыли. Бакальчук подчеркнул, что собирается бороться за свою семью, а также приложит все усилия для сохранения бизнеса.

Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук при этом утверждает, что рейдерского захвата не было, а идет процесс развода с мужем. Она опровергла слова своего мужа о рейдерском захвате и ухудшении показателей компании. Также, по ее мнению, использование рекламных инструментов Russ при объединении двух компаний позволит маркетплейсу «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».