Служба доставки отказалась отправлять груз бойцам СВО

В городе Копейске Челябинской области сотрудники службы доставки отказались отправить груз бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Подписчик канала утверждает, что ему под надуманным предлогом отказали в отправлении посылки. Он снял сотрудников на видео и повторил свои обвинения — четверо мужчин в брендированной одежде за стойкой ничего не ответили на его слова.

При этом в другом отделении той же компании волонтер — сам в прошлом участник СВО — смог выслать груз без каких-либо затруднений, отмечает канал.

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