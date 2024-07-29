Путин наградил вдову Солженицына

Президент России Владимир Путин наградил вдову Александра Солженицына Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну – президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, город Москва», – говорится в указе.



Отмечается, что награда вручается Наталии Солженицыной за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность.