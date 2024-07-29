Синоптик Позднякова спрогнозировала осадки в Подмосковье 30 июля

Синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала осадки в Московской области 30 июля.

«Завтра, 30 июля, ожидается, что ночью выпадет от нуля до пяти миллиметров, а днём — до восьми миллиметров», — заявила эксперт в беседе Regions.ru.



По словам специалиста, циклон не позволяет специалистам определить, в какой части Подмосковья дождей будет больше.

«Осадки могут в начале дня выпасть в одном месте, затем к вечеру уже в другом. Но в целом, во вторник, мы увидим более летнюю погоду», — добавила синоптик.



Ранее в Гидрометеоцентре Челябинской области предупредили о грозах 30 июля.