Цыгане пришли с угрозами к жене бойца СВО

В Ставропольском крае цыгане пришли с угрозами к жене участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

В 2016 году будущий солдат участвовал в массовой драке с цыганами. После ухода мужчины на СВО они решили выместить обиду на его родственниках, утверждает канал. Так, в июле несколько человек подошли к отдыхающим женщинам, среди которых была жена бойца.

«Там твой свошник не сдох еще?» -— спросили они, после чего пообещали похитить россиянку.



Узнавший об этом солдат пожаловался, что никто из местных жителей не заступился за его родных. После того как с цыганами встретились общественники, они получили сообщение от участника СВО. В письме боец благодарил их за то, что в селе «быстро навели порядок».

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Ранее в Орловской области вернувшийся из зоны СВО боец пострадал в массовой драке с цыганами. В отношении двоих участников потасовки было возбуждено уголовное дело.