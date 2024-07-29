Раскрыто, как обстоят дела с наследством «опального» олигарха Березовского

Более 11 лет прошло с момента смерти олигарха Бориса Березовского, однако потенциальные наследники миллиардера продолжают поддерживать шумиху вокруг предпринимателя, заявил в беседе с NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, вероятнее всего, это является отвлекающим маневром. Березовский признан безнадежным банкротом, чьи долговые обязательства в значительной степени превышают состояние, однако у него может быть спрятано имущество на огромные суммы, добавил юрист.

Как установил Высокий суд Лондона, у Бориса Березовского на момент смерти имелось имущество в размере 34 млн фунтов стерлингов при долговых обязательствах более чем 300 млн фунтов <...> Березовский никому не доверял свои богатства и сам управлял ими. Значительные суммы были выведены в оффшорные компании, семейные и анонимные фонды и трасты. И спрятанные в них средства, скорее всего, существенно превышает величину имущества, находящегося в публичном пространстве, — предположил Хаминский.



Березовский был аферистом широкого масштаба, добавил эксперт. Человек, привыкший получать деньги в результате сомнительных операций, оказался изгнанником после переезда в Великобританию. По словам юриста, там он, скорее всего впал в депрессию из-за невозможности продолжать бизнес привычным способом.

Ранее сообщалось, что Березовский, покинувший Россию и умерший в Великобритании, оставил на родине крупную задолженность по судебным решениям. Об этом свидетельствуют документы и данные банка исполнительных производств. Отмечается, что общая сумма долгов бизнесмена составляет почти 880 млн рублей.