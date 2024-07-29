Дуров оказался отцом более 100 детей

Создатель Telegram Павел Дуров узнал, что оказался отцом более 100 биологических детей. Об это он написал в своем канале.

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«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — задался вопросом предприниматель.



Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семейная пара могла завести ребенка. По словам Дурова, руководитель клиники сказал ему, что высококачественный донорский материал является дефицитным, и призвал сдавать больше, чтобы анонимно помочь большему количеству пар.

«Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы. Моя прошлая донорская деятельность помогла более чем ста парам в 12 странах завести детей», — написал бизнесмен.



Он также заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга. Дуров также намерен популяризировать понятие донорства и мотивировать к этому больше здоровых мужчин, чтобы семьи, пытающиеся завести детей, имели больше возможностей.

Журналисты рассекретили жену и двоих детей Павла Дурова

Ранее подруга основателя мессенджера Telegram, петербурженка Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочь. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Сам Дуров информацию не прокомментировал.