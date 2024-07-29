Число инфицированных лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до шести, заявил представитель управления Роспотребнадзора по республике. RT на русском

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства. Газета.Ru

До этого сообщалось, что в Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила, все пациенты получили медицинскую помощь в стационарах. Это заболевание встречается в странах с теплым климатом. Из-за изменения климата вирус стал встречаться в Центральной России и на Поволжье. Основной способ заражения — укус кровососущего комара. Вечерняя Москва