«Низкий поклон»: Симоньян поблагодарила силовиков

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила благодарность сотрудникам правоохранительных органов за успешное завершение расследования дела о подготовке покушения на нее, которое организовала Служба безопасности Украины.

«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.



В понедельник СК завершил расследование уголовного дела в отношении членов террористической организации «Параграф-88», которые по заданию СБУ готовили покушение на Симоньян, передает RT.

Раскрыты детали дела о покушении на Маргариту Симоньян

Напомним, в прошлом году ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак, которое готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», получившие задание от СБУ.