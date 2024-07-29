Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в некоторых регионах

Ливни, гроза, крупный град и усиление ветра ожидаются в начале недели в 15 субъектах России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ливни и ветер до 25 м/с прогнозируются в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике. 30 июля на Ставрополье — сильный дождь и гроза. В понедельник — вторник в Ростовской области тоже прогнозируются сильные дожди.

Грозы пройдут 29 июля в Москве и Московской области, в Ярославской, Тверской, Ивановской областях.

Опасное явление ожидается в Северо-Западном федеральном округе в связи с прохождением фронтального раздела. В Псковской и Новгородской областях ожидаются интенсивные ливни, гроза, ветер усилится до 18 м/с.

В Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве ожидается жара до 35 градусов. В северных районах Иркутской области — сильный дождь и ветер до 27 м/с. В горах возможен сход селей и усиление шквального ветра до 20 м/с. В Новосибирской области также прогнозируются сильный дождь, крупный град, усиление ветра до 23 м/с. Несмотря на сильные осадки, подтопления в регионах не ожидаются.