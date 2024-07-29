В РФ хотят ограничить время ненормированной работы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет 29 июля на рассмотрение депутатов проект закона, который предполагает ограничение время ненормированной работы 120 часами в год, сообщает ТАСС.

Инициатива призвана исключить возможность злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб правам и интересам работников. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс России.

По словам Нилова, в отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, продолжительность ненормированного рабочего дня в настоящее время законодательно не ограничена.

Если документ будет принят, то сотрудники, которые работают в режиме ненормированного рабочего дня, получат ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется пропорционально времени, фактически отработанному «за пределами установленной продолжительности рабочего дня (смены) в часах за год работы».

Продолжительность указанного отпуска не может быть менее трех календарных дней в году. Также работодатель будет обязан обеспечивать точный учет времени ненормированной работы.