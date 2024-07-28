Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя

Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, разбившего бокал шампанского на приеме в Адмиралтействе. Подробности инцидента приводит «МК».

В воскресенье глава государства собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из КНР, Алжира и Индии. На встрече также присутствовали командиры морских сил из других стран, включая Азербайджан, Вьетнам и Египта.

Когда выступление главы государства завершилось, официанты стали разносить напитки гостям. Один из иностранцев случайно уронил бокал, после чего попытался собрать осколки. Путин постарался его успокоить, объяснив, что в России это не принято.

«На счастье», — добавил он.



Ранее стало известно о награждении Путиным более 30 тысяч моряков. Наград они удостоились за участие в специальной военной операции (СВО). В воскресенье российский президент встретился с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании дня Военно-морского флота России. Собрание военных вместе является хорошим знаком, указывающим на то, что они стремятся к миру и сотрудничеству, отметил он.