Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента РФ Владимира Путина с Днем Крещения Руси и днем тезоименитства. Обращение патриарха к главе государства опубликовано 28 июля на официальном сайте Московского патриархата.

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По словам Кирилла, благодаря тому, что князь Владимир в свое время выбрал православие в качестве единой религии, Русь «получила силы для формирования единой мощной державы».

«Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и Отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества», — подчеркнул патриарх.



Он особо отметил личный вклад Путина в эти процессы.

«Да укрепит милостивый Господь Ваши душевные и телесные силы, дарует Свою щедрую помощь в дальнейшем государственном служении на благо народа России», — обратился патриарх к Президенту РФ.



Ранее Кирилл направил поздравления с этим праздником премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

День Крещения Руси отмечают в последнее воскресенье июля. Как писала «Парламентская газета», ранее 28 июля россиян с этим праздником поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что выбор христианской веры определил путь развития страны и послужил «формированию у нашего народа национального самосознания».