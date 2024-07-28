В Севастополе объявили нерабочий день

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 29 июля нерабочим праздничным днем. Его указ был опубликован на официальном сайте правительства Севастополя.

Соответствующее решение приняли в честь празднования 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-морского флота.

День Военно-Морского Флота приходится на последнее воскресенье июля. По традиции, наиболее масштабные гулянья проходят в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке.

Праздник во флотских частях начинают с торжественного построения личного состава и подъема Андреевского флага. Экипажи кораблей участвуют в военно-спортивных мероприятиях и парадах военных судов. В Главном военно-морском параде обычно задействуют почти 12 тысяч военных моряков, а также ракетные корабли, катера, подводные лодки и суда различных классов, морскую авиацию и боевую технику ВМФ.