Назван самый "сильный" паспорт в мире

Звание самого "сильного" паспорта в мире в 2024 году было присвоено сингапурскому документу.

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Индекс Henley Passport Index, созданный лондонской консалтинговой фирмой по вопросам гражданства и проживания Henley & Partners, получает эксклюзивную информацию от Международного управления воздушного транспорта для оценки "места паспорта в глобальном спектре мобильности", уточняет The New York Post.

Граждане Сингапура могут путешествовать без визы в 195 стран - в отличие от США, которые даже не вошли в пятерку лидеров и заняли 8-е место, обеспечивая безвизовый доступ только к 186 странам. Второе место разделили пять стран: Япония, Германия, Франция, Италия и Испания, предоставляющие безвизовый режим для 192 стран.

На третьем месте оказались семь стран: Южная Корея, Швеция, Финляндия, Австрия, Ирландия, Люксембург и Нидерланды, которые обеспечивают доступ к 191 направлению. На последнем месте оказался Афганистан, граждане которого могут выезжать без визы только в 26 стран.