Август считается месяцем неожиданностей и сюрпризов. Начало августа в московском регионе прогнозируется жарким, а вот к концу месяца погода может резко измениться. Вплоть до заморозков.

- В августе температура выше нормы прогнозируется на западе европейской территории - в Калининградской, Псковской областях, Карелии. На севере - в Мурманской области. И на востоке Коми ", - рассказала " Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.



При этом днем на северо-западе в среднем плюс 19-24 градуса.

В центральных областях, во многих северных областях, в Поволжье, на юге температура будет соответствовать климату. Так, в центре днем в среднем плюс 20-25 градусов. На Верхней Волге плюс 19-24 градуса. Южнее Казани будет теплее - 24-29 градусов. В южных регионах до плюс 33 градусов.

Тепло в последний месяц лета будет на Урале и юге Западной Сибири, кроме Кемеровской области и Алтая.

Так, на юге Урала - в Свердловской, Курганской и Челябинской областях - древние температуры будут колебаться в пределах 19-24 градусов. На юге Западной Сибири - 21-26 градусов.

Около нормы и чуть ниже нормы температура ожидается в центральных и южных областях Красноярского края, в Иркутской области. Днем плюс 18-23 градуса.

В Приморье и Хабаровского крае ещё достаточно тепло - до плюс 27 градусов.

Не слишком дождливым август ожидается в северо-западных областях, на севере - в Вологодской, Архангельской областях, Коми.

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Сухая погода прогнозируется в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. В Кемеровской, Томской, Новосибирской областях осадков ожидается немного.

А вот в Поволжье дождливо. Также много осадков на Урале, в Башкирии, Татарстане, в Хабаровском крае, Магаданской области.

В Москве август ожидается не слишком дождливым. По ночам температура 9-14, днем - 20-25 градусов.