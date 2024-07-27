В России нашли тайно сбежавшего из Израиля вундеркинда

Сбежавший в Россию 15-летний израильский подросток-вундеркинд Ротем Амит найден. Об этом сообщило посольство Израиля в Москве, передает РИА Новости.

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Сейчас делается все возможное для его скорейшего возвращения домой. Организацией поисков юноши занимались департамент израильтян за границей, МИД Израиля и посольство Израиля в РФ.

Утром 27 июля сообщалось, что Амит тайно сбежал из Израиля в Россию. Родственники юноши считают, что его заманили неизвестные. Его родители отмечают, что он — компьютерный гений и хорошо разбирается в программировании. По словам его близких, на их звонки один раз ответил некий мужчина и пожилая женщина. Перед побегом юноша изучал вопрос, как несовершеннолетнему покинуть Израиль. Он сначала улетел в Грузию, в Тбилиси, а потом оттуда сел на самолет до Москвы и пропал.