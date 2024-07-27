В Киеве выступили против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

МИД Украины выступил с заявлением в соцсети Х, осудив предстоящее участие актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает РИА Новости.

Членов дипломатической миссии Киева не устраивает то, что Чулпан Хаматова поедет в Венецию с фильмом «Тихая жизнь».

«Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении.



В украинском ведомстве считают, что «такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия».

Хаматова после начала СВО уехала из России в Латвию и уволилась из театра «Современник».

Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября. Фильм «Тихая жизнь» снял греческий режиссер Александрос Авранас.