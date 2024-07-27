В Петербурге полицейским запретили носить бороды

В Петербурге в субботу, 27 июля, вступил в действие приказ начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта Романа Плугина о запрете ношения бород на службе, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным портала, запрет касается ГАИ, ППСП (полицейских наружных отрядов), к оперативникам он не относится.

Журналисты отметили, что в соответствующих приказах МВД разрешение или запрет на ношение бороды оставляется «на усмотрение руководителя субъекта».

Напомним, что в кодексе профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел, которым активно руководствовались до реформы МВД, говорится, что стражам порядка не рекомендуется носить бороды, длинные бакенбарды, усы ниже линии губ, ювелирные украшения (кроме обручального кольца).