В горах Сочи увидели «броккенского призрака»
В тумане сочинских гор корреспонденты столкнулись с «броккенским призраком» — особым природным явлением. Видео опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
На кадрах ролика представлена мирная картина — горы, веревочный мостик. Внезапно вдали появляется огромная тень человека. Очертания размыты, вокруг головы — ореол, как на иконах. Затем призрак медленно уменьшается, но не пропадает совсем.
«Порой тень приобретает огромные размеры. Красиво, но очень пугающе», — отметили журналисты.
Напомним, что впервые о «броккенском призраке» сообщил немецкий писатель Иоганн Зильбершлаг в 1780 году. Он заметил это явление благодаря пику Броккен в горах Гарц.
По данным ученых, призрак возникает, когда тень находящегося на возвышенности или высоте объекта падает сзади на близко расположенные облака.
В России это явление нередко замечают также в логе Агат в Омской области.
«В логе Агат – высокие берега Иртыша, огромные перепады – до 65 метров. Утром, когда туман густой, восходит солнце. А ты стоишь на краю обрыва, и на эти «облака» падает твоя тень. И вокруг нее сверкает радужное кольцо, призрачное», — рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко.