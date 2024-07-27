В тумане сочинских гор корреспонденты столкнулись с «броккенским призраком» — особым природным явлением. Видео опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах ролика представлена мирная картина — горы, веревочный мостик. Внезапно вдали появляется огромная тень человека. Очертания размыты, вокруг головы — ореол, как на иконах. Затем призрак медленно уменьшается, но не пропадает совсем.

«Порой тень приобретает огромные размеры. Красиво, но очень пугающе», — отметили журналисты.



Напомним, что впервые о «броккенском призраке» сообщил немецкий писатель Иоганн Зильбершлаг в 1780 году. Он заметил это явление благодаря пику Броккен в горах Гарц.

По данным ученых, призрак возникает, когда тень находящегося на возвышенности или высоте объекта падает сзади на близко расположенные облака.

В России это явление нередко замечают также в логе Агат в Омской области.