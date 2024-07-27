В Сочи установят бронированные укрытия, говорится на сайте госзакупок.

Блок-модули для укрытия при обстрелах и налетах планируется установить на пограничных пунктах пропуска Сочи и Адлера. Всего их будет восемь, стоимость каждого составляет порядка 7,5 миллиона рублей. Максимальная цена контракта составляет 59 миллионов 580 тысяч 768 рублей.

Подрядчика ищет филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.

Согласно техническому заданию, укрытие должно быть утепленным, иметь две лампочки аварийного освещения, зарядное устройство, восемь потолочных плафонов, сплит-систему, шкафчик с бутилированной питьевой водой и аптечкой, огнетушитель, а также семь деревянных лавок.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава региона сообщил, что поручил разместить указатели на места расположения убежищ, а также маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.