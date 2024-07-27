В РПЦ предупредили Францию о «цивилизационной катастрофе»

Действия властей Франции могут привести республику к «цивилизационной катастрофе», заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Ранее в СМИ появились публикации о церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже.

Журналисты особое внимание обратили на то, что во многих сценках, продемонстрированных французами, были аллюзии на Библию, а также на работы художников Возрождения, в частности, на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Кипшидзе напомнил, что Франция была ранее христианским государством с христианским большинством. Он добавил, что в настоящее время уничтожается все, что было в основе культурной идентичности французского народа.

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По его мнению, «такие жесты могут привести к цивилизационной катастрофе».

Ранее церемонию открытия раскритиковали сенатор Алексей Пушков и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сенатор предположил, в частности, что организаторы Игр планировали «навязать миру новое язычество». Дипломат подчеркнула, что открытие Олимпиады стало «масштабным провалом» и «дном Сены».