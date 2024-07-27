Названы последствия введения ограничений в двух аэропортах Татарстана

Названы последствия введения ограничений на полеты в Казани и Нижнекамске
В аэропортах Казани и Нижнекамска в субботу, 27 июля, были введены ограничения на полеты. Они действовали с 9-30 до 11–10, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
За этот период, уточнили в агентстве, на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск были вынуждены уйти пять воздушных судов.
В Росавиации отметили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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Службы аэропортов, авиадиспетчеры, экипажи самолетов принимают все необходимые меры в этой сфере, подчеркнули в пресс-службе.