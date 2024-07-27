Скандал в семье Мордюковой: почему хотят раскопать ее могилу

25 июля стало известно о смерти сестры народной артистки СССР Нонны Мордюковой Татьяны. Племянницы актрисы не могут решить, где ее похоронить. Одна из сестер Ирина считает, что мать должна быть похоронена в могиле с Мордюковой. Другая — Юлия — не согласна с ней. Подробности скандала — в материале NEWS.ru.

В чем суть конфликта в семье Мордюковой

Дочь Татьяны, племянница Мордюковой Юлия рассказала NEWS.ru, что ее сестра Ирина ссылается на волю матери.

«Сестра говорит: „Я так хочу“ и все. Придумывает, что это воля моей матери, хотя такой воли не было. Она мне говорила лично, что туда не планирует подзахораниваться», — сказала Юлия.



По словам племянницы актрисы, раньше паспорт захоронения — документ, подтверждающий право на погребение на конкретном могильном участке — был у ее матери, которая ухаживала за могилой Мордюковой. Как утверждает Юлия, теперь его забрала Ирина. По версии собеседницы NEWS.ru, сестра не подпускает ее к документам, чтобы «стать ответственной за могилу Нонны», хотя у Мордюковой есть и другие более близкие родственники — внук Владимир Владимирович Тихонов и его мать.

Что случилось с сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова

Юлия утверждает, что ей не нужен паспорт захоронения, так как она не хочет быть ответственной за него и не добивается права распоряжаться участком на Кунцевском кладбище. По словам племянницы Мордюковой, она просто хочет, чтобы мать упокоилась в другом месте. Юлия объяснила поступки сестры завистью и меркантильным интересом.

«Зависть ко мне. Я живу в квартире Нонны, я получила долю после ухода за сестрой Нонны (актриса завещала свою квартиру сестре Наталье, а та Юлии. — NEWS.ru). И накат этот длится давно. Сначала устроили бойкот Наталье, пока она была еще жива, потом мне. То есть развалилась семья из-за этой несчастной квартиры, и история с этой могилой это ответ мне: „На тебе“», — уверена племянница Мордюковой.



Что говорят юристы Юлии Мордюковой

Адвокат Юлии Мордюковой Юлия Вербицкая-Линник в интервью NEWS.ru подчеркнула, что в этом деле не просто представляет интересы родственницы Нонны Моргуновой, но выступает «на стороне имени и памяти Нонны Викторовны Мордюковой, нашей великой актрисы».

Вербицкая-Линник в разговоре с журналистом NEWS.ru отметила, что усопшая Татьяна — «одна из сестер Нонны Викторовны, которая при жизни не была ей особо близка», и обе дочери покойной знали об этом.

«С точки зрения закона следует также учитывать, что в фамильном захоронении Нонны Мордюковой, помимо нее покоится и ее сын Владимир Тихонов. У него имеются наследники, в том числе законный сын — Владимир Владимирович Тихонов, известный оперный певец. Я с Владимиром Тихоновым — младшим общалась. Он также категорически против этого „подзахоронения“. Мы должны с уважением относиться к усопшим, уважать их волю и беречь покой. Уверена, что Татьяна Мордюкова имеет полное право упокоиться в своей собственной могиле, без всякого „подзахоранивания“ к иным, пусть даже очень известным, но не самым близким родственникам», — сказала NEWS.ru адвокат.



Почему родные Мордюковой должны примириться

Заслуженный артист России, певец Юлиан очень дружил с Нонной Мордюковой. Актриса часто слушала его песни, он восхищался ее актерским талантом и человеческими качествами. Юлиан рассказал NEWS.ru, что он в шоке от происходящего вокруг могилы великой актрисы.

«Мое мнение: в могилу Нонны никого не надо подзахоранивать. В последнее время меня очень расстраивает раскол в семье Мордюковой, после ее смерти не очень дружат ее родственники. Но могилу не надо трогать, это однозначно. Думаю, что Нонна была бы недовольна тем, что происходит. Даже ее любимая сестра Наташа, которая была с ней до последних дней и за ней ухаживала, похоронена отдельно», — сказал Юлиан.



Певец добавил, что не должно быть никаких проблем с местом для Татьяны — ее можно похоронить на другом кладбище, где покоится ее мать. Он подчеркнул, что могила Нонны Мордюковой — это «национальное достояние».

Как добавил Юлиан, он помнит, что скандалы в семье актрисы начались после борьбы за ее квартиру. По его словам, это весьма скромное жилье в панельном доме на первом этаже. Юлиан призвал родственников примириться.

«Я надеюсь только на здравый смысл. Они все немного забывают, кто у них родственник. А это великая актриса, какой больше не будет. Это надо помнить и не выносить сор из избы, тем более дочерям после смерти своей матери», — поделился мнением Юлиан.



Есть ли шанс воспрепятствовать подзахоронению к Мордюковой

Андрей Комиссаров, глава коллегии адвокатов «Комиссаров и Партнеры», объяснил, что родственник, на руках у которого документы на могильный участок и свидетельство о смерти, имеет право на подзахоронение. В случае семьи Мордюковой такой паспорт у Ирины, и она может сама все решить. Однако, по словам адвоката, другим родственникам, не согласным с ее планами, не стоит опускать руки.

«Можно написать заявление на имя директора кладбища, в котором просить не давать разрешения на подзахоронение к покойному [Нонне Мордюковой]. В нем указать, что в противном случае, если разрешение будет выдано, то родственники обратятся в суд и будут взыскивать потом моральный вред. Кладбища не любят этих скандалов, им проще не выдавать разрешение, чем втягиваться в юридический процесс», — сказал Комиссаров.



Юрист подчеркнул, что важно приложить к заявлению свидетельские показания разных родственников, написанные от руки. Как заключил Комиссаров, если подзахоронение все-таки состоится, то можно через суд добиться перезахоронения.