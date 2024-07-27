Россиянам назвали признаки сомнительных работодателей

Соискатель должен насторожиться, если вся беседа строится вокруг проверки уровня стрессоустройчивости или разговоров о переработках, заявила Lenta.ru основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова. По ее словам, некоторые неуместные вопросы работодателя могут превратиться в домогательства на рабочем месте.

Потенциальный руководитель узнает о готовности по воскресеньям ездить с ним наедине в «командировки» за город или спрашивает, на чтоу меня три райтера и три скрина от и карьеры? Эти вопросы могут превратиться в домогательства на рабочем месте, — объяснила HR-эксперт.



Еще одним тревожным сигналом является несоблюдение баланса между ожиданиями от кандидата и его зарплатой. Например, на собеседовании заявляют о большом количестве задач и ответственности, но вознаграждение оказывается ниже рынка.

Должно насторожить, если рекрутер ничего не спрашивает о ваших компетенциях <...>. Бывает так, что перед HR-специалистами в нечистых на руку компаниях стоит одна задача — узнать как можно больше конфиденциальной информации о конкурентах через сотрудников. Поэтому и вопросы будут задавать только про выручку, — предупредила Курбанова.



Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян рассказал, как отвечать на вопросы об увольнении с предыдущего места работы во время собеседования. Он посоветовал не врать, но и не раскрывать всей правды, а также «не поливать грязью» бывших коллег.