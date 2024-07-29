В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 15,8 тыс. га

Площадь действующих лесных пожаров в Бурятии составила более чем 15,8 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Утром 28 июля общая площадь составляла 12 650,5 га.

"На утро 29 июля действует 21 лесной пожар в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. <...> Площадь лесных пожаров, которые в настоящее время действуют на территории республики, составляет 15 808,5 га. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.



За прошедшие сутки в республике обнаружен один лесной пожар в Курумканском районе, причиной возникновения возгорания стала сухая гроза. Ликвидированы два возгорания в Баргузинском и Курумканском районах. В тушении пожаров задействованы 401 человек и 53 единицы лесопожарной техники.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу разрешено только в специально отведенных местах.