Россиянам рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году в России увеличится до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 69 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Екатерину Стенякину.

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По ее словам, максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%.

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Парламентарий указала, что в следующем году также вырастут пособия, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Их повысят на 4,5%.

Маткапитал также вырастет. При рождении первого ребенка он может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей.

Доходы военных должны вырасти - основное денежное довольствие, а также пенсии, которые рассчитываются исходя из его размера. Как правило, такие индексации проводится осенью на процент не менее прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете, – на 2025 год он равняется 4%.